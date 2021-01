Roma, l’esclusione di Dzeko irrita lo spogliatoio. Confronto acceso tra Fazio, Pellegrini e Fonseca 

Il Corriere dello Sport scrive che il clima, a Trigoria, è pesantissimo. La lite è scoppiata quando l’allenatore ha comunicato alla squadra la volontà di escludere il capitano dalle convocazioni

A Trigoria il clima è pesantissimo, scrive il Corriere dello Sport. E racconta la frattura tra una parte dello spogliatoio, capitan Dzeko in primis, e l’allenatore, Paulo Fonseca.

I rapporti tra Dzeko e Fonseca sono cattivi da agosto, dalla lite post eliminazione con il Siviglia in Europa League. Dopo la sconfitta con lo Spezia in Coppa Italia c’è stata di nuovo bagarre, tanto che adesso il capitano sembra ad un passo dall’addio. Ieri Fonseca ha ufficializzato la mancata convocazione di Dzeko per la gara di campionato. Il quotidiano sportivo racconta cosa è accaduto martedì, dopo la partita di coppa.

“Nel sottopassaggio e negli spogliatoi sono volate parole grosse, prima tra Dzeko e un collaboratore dello staff, poi anche con l’allenatore. Il clima è diventato rovente, qualcuno si è messo in mezzo per evitare il peggio. I due non si sopportano da tempo, ma in questi mesi hanno provato ad andare avanti”.

Giovedì Fonseca ha comunicato alla squadra l’intenzione di escludere Dzeko dalle convocazioni, anche con il ritiro della fascia di capitano.

“Una scelta dura, che ha scatenato la reazione dei giocatori. Anche Fazio avrebbe avuto un confronto abbastanza acceso con l’allenatore, che invece sarebbe rimasto deluso da Pellegrini, che ha preso le difese del capitano suo amico. I giocatori si sono schierati in quel momento dalla parte del capitano, contestando la scelta del tecnico. Anche se non tutti all’interno dello spogliatoio amano i comportamenti del bosniaco. Dunque giovedì, alla fine della riunione, Fonseca ha preso la decisione di escludere Dzeko. In un certo senso avallata dalla società, che non ha preso provvedimenti ufficiali nei confronti del capitano”.