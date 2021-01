E’ rottura tra Dzeko e Fonseca. Il bosniaco potrebbe dire addio alla Roma

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, tra la Roma e il suo attaccante, Edin Dzeko, si è arrivati alla rottura. La mancata convocazione, giustificata ufficialmente con una contusione rimediata nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia, sarebbe in realtà una scelta, quasi una punizione. Dzeko, infatti, è uno dei protagonisti di quello che è stato definito un ammutinamento dello spogliatoio giallorosso. Addirittura potrebbe essere nell’aria un suo addio alla Roma. E’ forte la tensione con Fonseca.

“Una tensione quella fra Dzeko e Fonseca sfociata in rottura nell’immediato post-gara di Coppa Italia e ancor più duramente nella mattinata successiva in cui è servito un forte lavoro di diplomazia per far tornare la squadra ad allenarsi. Questa mattina, lo ha ribadito anche Fonseca in conferenza stampa, il contatto fra i Friedkin e l’allenatore portoghese lo ha momentaneamente rassicurato sulla sua stabilità in panchina e quindi, come naturale e dovuta conseguenza, c’è stata l’apertura all’addio immediato di Edin Dzeko. Anche la proprietà americana, infatti, da tempo sta riflettendo sulla centralità del numero 9 nel progetto giallorosso e la rottura potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per questa sessione di mercato invernale, a cifre e con modalità che possano consentire alla Roma di tentare l’assalto a un sostituto, ma eventualmente anche per il prossimo mercato estivo”.