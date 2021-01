Roma, Fonseca in bilico ed è subito toto-allenatore. Spuntano i nomi di Spalletti e Sarri

La panchina di Fonseca balla. Dopo la figuraccia di ieri, con le sei sostituzioni effettuate in Coppa Italia contro lo Spezia, il portoghese si gioca il posto. Il Corriere dello Sport scrive:

Il Corriere della Sera rimarca la confusione totale che regna sulla panchina giallorossa.

“La confusione in panchina è totale e lo dimostra il sesto cambio fatto da Fonseca contro il regolamento. Pellegrini ha discusso a lungo con l’allenatore, dopo che l’arbitro aveva espulso nei supplementari Mancini e Pau Lopez in 60 secondi, cercando di metterlo sull’avviso. Ma alla Roma c’è chi non conosce il regolamento, come dimostrato nella prima giornata di campionato, contro il Verona, incappando nello 0-3 a tavolino per aver schierato Diawara. Il Giudice sportivo interverrà anche stavolta, ma la Roma l’aveva già persa sul campo”.