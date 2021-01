Ribaltone in casa Chelsea: via Lampard, al suo posto Tuchel

La notizia è riportata da Sky Sport Deutschland e ha trovato conferma anche in Inghilterra e in Italia. I Blues cambiano allenatore dopo la vittoria in FA Cup

Frank Lampard è prossimo all’esonero, il Chelsea ha deciso di cambiare allenatore e affidarsi a Thomas Tuchel, a sua volta esonerato il mese scorso dal Paris Saint-Germain. A riportare l’indiscrezione è Sky Sport Deutschland, che spiega la scelta di Abramovich nonostante la vittoria in FA Cup dei Blues contro il Luton Town di ieri.

Non è da escludere anche l’opzione Shevchenko per la panchina, che attualmente è il commissario tecnico della nazionale ucraina e ha vestito in passato la maglia del Chelsea.