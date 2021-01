Repubblica: Juve e Napoli tornano in campo dopo 109 giorni di tensioni e veleni

La finale di Supercoppa è il primo incontro dopo la partita non giocata del 4 ottobre che ha portato con sé lunghi strascichi legali fino alla sentenza del Coni

Dopo 109 giorni di tensioni e veleni domani sera Napoli e Juve torneranno in campo per giocarsi la Supercoppa. I due presidenti, scrive oggi Repubblica, hanno dato il buon esempio e si sono stretti la mano nell’ultima riunione di Lega, ma è chiaro che gli animi sono ancora tesi per la gara non disputata il 4 ottobre che ha portato con sé accuse e strascichi legali terminati con la vittoria del Napoli.

La disputa nata ha visto scendere in campo il Napoli contro Lega e Figc che avevano penalizzato la squadra di Gattuso con un 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione per non essersi presentata a Torino, prima che ci pensasse il Coni a ristabilire l’ordine e cancellare tutto, stabilendo che la partita andrà rigiocata.

La giustizia del calcio ne è uscita con le ossa rotte e non sorprende che il presidente della Figc sia sceso in campo per difenderla

Quella di domani sera sarà dunque una finale speciale, che cercherà in qualche modo di regolare conti rimasti in sospeso

Juventus e Napoli andranno in campo lo stesso con la voglia di regolare qualche conto