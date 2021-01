Repubblica: Gattuso, di umore nero, ha chiesto ai leader di metterci la faccia

Dopo lo sfogo nello spogliatoio dopo Napoli-Spezia, Gattuso ieri mattina ha affrontato di nuovo i suoi calciatori durante una seduta video a Castel Volturno. Lo racconta Repubblica Napoli, che parla di un appello del tecnico ai senatori a metterci la faccia.

“Le responsabilità dei giocatori sono evidenti e il tecnico ha deciso di confrontarsi immediatamente con il suo gruppo per mettere in chiaro l’atteggiamento sbagliato. La rabbia era già evaporata ieri mattina al Training Center di Castel Volturno, ma i concetti sono rimasti gli stessi: riunione in sala video per analizzare la brutta prova. L’umore è nero. Gattuso ha chiesto ai leader di metterci la faccia e mostrare quella personalità necessaria per conquistare risultati positivi. L’inversione di tendenza dovrà essere evidente già domenica al Friuli contro l’Udinese”.