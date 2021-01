Reina: «Ritiro? Non metto una data di scadenza. Quando non sentirò più le farfalle, farò altro»

A Radio Marca: «Quando si vincono titoli una cosa è farlo dalla panchina e un’altra dal campo. Però questo è uno sport collettivo e anche l’ultimo calciatore è importante. Ho giocato più partite rispetto a quelle che mi aspettavo»

Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha rilasciato un’intervista a Radio Marca. Ha parlato della vittoria nel derby contro la Roma.

«Il risultato qui si sente moltissimo perché si tratta di una rivalità importante. Siamo usciti vittoriosi. Il tre a zero è stato una sorpresa perché loro partivano favoriti. In classifica la Roma sta sopra di noi e hanno avuto più costanza. Ma in un derby non ci sono favoriti anche se gli scommettitori puntavano su di loro».

L’ex Napoli ha continuato:

«È sempre meglio giocare ed essere protagonista. Quando si vincono titoli, una cosa è farlo dalla panchina e un’altra dal campo. Però questo è uno sport collettivo e anche l’ultimo calciatore è importante. In campionato la Juve sta ancora un gradino sopra, ma ora c’è più concorrenza con tante squadre che lottano per stare in cima e noi siamo tra loro. La Lazio? Venivo da una mezza stagione molto intensa all’Aston Villa, salvare la squadra era la mia priorità. Ma volevo continuare a essere protagonista. Qui ho firmato sapendo che la competizione sarebbe stata sana. Ho giocato più partite rispetto a quelle che mi aspettavo e spero le cose proseguano in questo modo. Con il Covid-19 siamo stati più a casa che fuori. Per il poco che abbiamo visto Roma è una città con tanta bellezza, storia e angoli meravigliosi. Cambi frequenti? Mia moglie ha più pazienza di un santo. Siamo stati sempre bene e questo grazie alla generosità di mia moglie e dei miei figli che non si sono mai lamentati. I miei figli parlano inglese, castellano e italiano perfettamente e questo gli permetterà di essere gente per bene nel futuro».

Sulla pandemia:

«I livelli di contagio sono molto simili in Spagna e Italia, forse un po’ più bassi del Regno Unito. Vediamo se con il vaccino usciremo da questa situazione. Il Paese è suddiviso in zone e la regione Lazio è arancione, con vincoli ben precisi, coprifuoco alle 10 e ristoranti chiusi. Ci resta solo da essere pazienti».

Sugli stadi vuoti:

«L’intero campionato si gioca a porte chiuse. Bisogna essere molto più forti mentalmente perché ci sono momenti in cui il pubblico fa in modo che esca il meglio di te, anche l’adrenalina è diversa».

Reina ha parlato anche del suo ritiro: non è in programma.

«Non oso mettere una data di scadenza. Mi sto divertendo molto, anzi ogni giorno molto di più perché ho la consapevolezza che mi resta meno. Se sono due o tre anni, perfetto, ne approfitterò. Quando non sentirò più le farfalle, mi sposterò verso altro. L’idea è quella di continuare a competere al massimo livello finché riuscirò. Se farò tre o quattro anni alla Lazio finirò qui e sarò contento».

Sulla Nazionale:

«Le porte sono sempre aperte, non lascerò mai la Nazionale prima che lei lasci me. Adesso è difficile perché c’è gente più giovane e molto forte. In Spagna ti posso assicurare che ce ne sono molto bravi allo stesso livello di Ter Stegen, Oblak e Courtois. Con Neuer, Donnarumma e due o tre in più parliamo di élite mondiale».