Rashford: “Mourinho si lamenta dei rigori che ci danno, ma ci ha insegnato lui come si fa”

C’è un segreto dietro il controverso numero di rigori fischiati al Manchester United, sottolineato con una leggerissima vena polemica da Klopp: è Jose Mourinho. E’ lui che ha insegnato ai Reds come farseli dare. Lo dice Marcus Rashford, rispondendo tra l’altro proprio ad una critica di Mourinho che lamentava il trattamento riservato alla squadra di Solskjaer:

“Ricordo che quando Jose era il nostro allenatore, ci furono cinque o sei occasioni in cui avrei dovuto avere un rigore e Jose finì per dirmi: ‘Se non sei esperto nel modo in cui lo fai, allora non lo otterrai mai. Devi saperlo fare…’. Dopo di che, abbiamo iniziato a farci fischiare i rigori. E’ una cosa che devi imparare”.