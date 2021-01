Anche Klopp piange: “Lo United ha avuto più rigori in 2 anni che io in 5 anni e mezzo”

Il tecnico del Liverpool sconfitto dal Southampton reclama due rigori: “Forse è colpa mia. Ma in queste situazioni ad altre squadre i rigori li fischiano…”

Anche i Klopp piangono. La sconfitta del Liverpool col Southampton ha lasciato un po’ di strascichi polemici, facendo crollare anche la corazza del tecnico tedesco, abituato a dominare le situazioni, in campo e fuori.

Per Klopp al Liverpool sono stati negati un paio di rigori netti e dice esplicitamente che ad altre squadre, nelle stesse situazioni, sarebbero stati fischiati: quando Georginio Wijnaldum si è visto stoppare un tiro dalla mano di Jack Stephens, e quando Sadio Mane è caduto in area dopo un contrasto con Kyle Walker-Peters.

“Il fallo di mano era un rigore netto”, ha detto Klopp. “Mi sono rivolto al quarto uomo, che mi risposto ‘Abbiamo già controllato, niente rigore’. Quello che l’arbitro Marriner ha fatto con Sadio Mane stasera, poi, non sono sicuro che sia ok, ad essere onesti”.

“Ho sentito ora che il Manchester United ha avuto più rigori in due anni che io in cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia colpa mia, a questo punto. O come sia possibile”.

“Sento dire che Sadio Mane è un tuffatore, è la più grande barzelletta del mondo. Lui cerca di rimanere in piedi. Ha avuto due occasioni in cui altre squadre avrebbero avuto un rigore. Il fallo di mani, poi… non so chi me lo spiegherà. In queste situazioni siamo sfortunati”.