Osimhen ha perso il suo sorriso, termometro di quello che accade nello spogliatoio del Napoli

La Gazzetta sottolinea come questa situazione sia già accaduta in un passato recente anche se con uomini diversi e che questo dovrebbe far riflettere la società

Il ritorno in campo di Victori Osimhen domenica a Verona ha decisamente colpito, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Ma non per il suo approccio tecnico o per le condizioni della sua spalla, bensì per il suo umore

Ma di questo ragazzo in settembre – al suo ottimo approccio con la Serie A – oltre alle sue qualità fisiche e tecnico-tattiche aveva colpito il suo sorriso, la contagiosa allegria che metteva scendendo in campo da ragazzo felice di giocare.

Domenica invece il Victor che si è visto in campo era di tutt’altro umore, isterico e litigioso al primo pallone giocato.

Come se avesse smarrito tutto il suo entusiasmo. Questo può essere un termometro di quello che sta accadendo nello spogliatoio Napoli. Corsi e ricorsi, pur con uomini diversi, giocatori o allenatori che siano. E ciò dovrebbe far riflettere. Soprattutto la società.