Ordine: Gattuso è un monumento all’umiltà

Sul Corsport: «La risposta è semplice, Gattuso sa di non avere quelle colpe. Ci sono tanti pregiudizi nei confronti del tecnico, come quando era al Milan»

Rino Gattuso è un monumento all’umiltà

Questo è il commento di Franco Ordine sul Corriere dello Sport che si chiede perché il tecnico sia tanto spaventato per le critiche di un paio di siti o radio napoletane, lui che è abituato a ben altre sfide in campo. La risposta è semplice, Gattuso sa di non avere quelle colpe

È capace di scorticarsi vivo se si rende contro di aver commesso un’errore ed è pronto a discutere se le osservazioni sono poste rispettando il suo lavoro

Ordine parla dunque di pregiudizi nei confronti del tecnico, che sono difficili da affrontare. Sembra quasi un déjàvu di quando era sulla panchina del Milan.

Adesso Rino non perderà di sicuro il sonno per gli attacchi provenienti dal Kosovo dopo la sua scelta di sostituire Rrahmani nell’intervallo dopo l’errore commesso a Udine