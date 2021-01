Marani (Sky): “Gattuso? Quando escono certe voci, è chiaro che c’è qualcosa di concreto”

“Col Verona il secondo tempo non è da squadra che deve lottare per la Champions che è fondamentale per questo il Napoli ha speso 70 milioni per Osimhen”

Il vice-direttore di Sky Sport, Matteo Marani, ha parlato negli studi di come sia cambiata improvvisamente la situazione in casa Napoli dove fino a poco tempo fa sembrava tutto pronto per il rinnovo di Gattuso

“Gattuso paga diverse cose, come le assenze in attacco, in particolare quella di Osimhen. Il Napoli è primo per le azioni fatte, ma non realizzate. Negli ultimi tempi è mancata anche un po’ di convinzione. Col Verona il secondo tempo non è da Napoli, da squadra che vuole fare un grande campionato e deve lottare per entrare in Champions. La Champions è fondamentale per questo il Napoli ha speso 70 milioni per Osimhen. Il Napoli non si può permettere di non rientrare. Ho visto un Napoli un po’ in difficoltà dal punto di vista della personalità. Nelle prossime due partite il Napoli si gioca tutto”