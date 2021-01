Maradona, lo sfogo social della figlia Dalma contro il dottor Luque e Morla

Dopo che nei giorni scorsi, nelle indagini per la morte di Diego Armando Maradona, un perito legale aveva confermato che il suo medico personale Leopoldo Luque aveva falsificato la firma del Pide de Oro, notizia che ha gettato nuove ombre sulla fine del calciatore, è arrivata la risposta da parte della figlia maggiore Dalma

Il suo sfogo è arrivato su Instagram e non ha risparmiato nessuno dei personaggi coinvolti nella vicenda compreso il socio di Diego Morla

“Chi ha presentato il Dr Luque al mio papà? E perché? Oppure qua continuiamo a fare tutti i co….? L’unica cosa che dirò è che né mia sorella, né io stessa, scenderemo mai a patti con qualsiasi cosa abbia a che fare con Morla… e la gente che lo fa dovrà prendersene la responsabilità quando tutto uscirà alla luce del sole! Poi non li vorrò vedere piangere e dire che non sapevano chi fosse perché era ben chiaro, uno per uno!”.