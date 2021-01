Malagò: «l’Olimpiade è il migliore spot per togliere i ragazzi dai computer e dai videogiochi»

Il presidente del Coni a Repubblica: «Faccio grandissimi complimenti al calcio che ha avuto la forza di ripartire in piena pandemia»

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica sulle Olimpiadi di Tokyo e la soluzione trovata dal Governo per evitare una sanzione dal Cio per l’Italia.

Grande soddisfazione e soprattutto grandi speranze

«Un presidente federale pochi giorni fa mi ha fatto vedere dati allarmanti: in un anno ha perso il 50% dei tesserati. Quando ripartiremo una parte li recupereremo, una parte no. Tanti hanno mollato. Ma l’Olimpiade è il migliore spot per togliere i ragazzi dai computer e dai videogiochi e convincerli a tornare ad allenarsi».