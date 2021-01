Lotito ha già pagato gli stipendi di febbraio e marzo alla squadra

Il Corriere dello Sport riporta che la Lazio ha versato due mensilità d’anticipo, in un periodo di difficoltà economica per tanti club

In un periodo in cui la maggior parte delle società è in difficoltà nel rispettare i tempi del pagamento degli stipendi, Lotito ha invece deciso di dare un messaggio preciso alla sua Lazio, pagando già gli ingaggi di febbraio e marzo. Due mensilità d’anticipo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Lotito ha raddoppiato e ha giocato d’anticipo, tirando fuori il jolly dopo l’eliminazione in Coppa Italia con l’Atalanta. Pagate le mensilità di febbraio e marzo a squadra e staff tecnico prima della nuova trasferta a Bergamo. […] Un record niente male per la Lazio, spesso accusata di pagare ingaggi inferiori alle “grandi”, nella stagione degli stadi chiusi.