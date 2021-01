Lippi: «Gattuso non è solo rabbia agonistica. Sa organizzare le sue squadre, le sa gestire» 

Tuttosport intervista Marcello Lippi, che elogia il tecnico del Napoli, Rino Gattuso. Dice di identificarsi in lui.

«Diciamo che nella gestione dei rapporti con la squadra mi identifico molto in Gattuso. Lui ha un modo di fare che ho sempre avuto anche io. E spesso me lo dice. Gattuso non è mica solo rabbia agonistica, è uno che sa organizzare le sue squadre, le sa gestire».