Libero fa due conti: il ritardo nei vaccini porterà 10mila vittime in più

Gli over 80 sono la categoria più a rischio: considerando una media di circa 400 vittime al giorno si arriva alla tragica cifra di 12mila in un mese

Libero commenta oggi le parole del vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Ieri ha annunciato che, a causa del calo delle dosi di vaccino, le vaccinazioni per gli over 80 slitteranno di 6-8 settimane. Una situazione che mette in serio rischio l’Italia e gli italiani, scrive Libero, e che causerà circa 10mila morti in più considerando che circa l’85% delle vittime per Covid va dai 70 anni in su

Considerando una media di morti, che naturalmente si spera cali, di circa 400 vittime al giorno (ieri ne sono state registrate 299, sabato 472), si arriva alla tragica cifra di 12mila in un mese, l’85% delle quali proprio nella fascia che subirà quel ritardo di un mese nella vaccinazione. Quindi intorno alle 10mila vittime.