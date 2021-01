L’agente di Hysaj: “Ha voglia di restare, ma abbiamo offerte dall’estero”

Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.

“Le critiche ai miei giocatori non mi toccano. Se il Napoli non gira sembra che le uniche responsabilità siano di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo. C’è uno squilibrio che fa parte della stampa e della tifoseria. Il valore di un calciatore va visto sull’arco di un intero campionato. Allenatori e giocatori vivono sotto stress in un modo pazzesco. Il Napoli va giudicato alla fine della stagione, le altre squadre hanno gli stessi cali e non hanno le stesse critiche asfissianti”.