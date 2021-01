La Russia è squalificata per doping, ma va ai Mondiali come “Federazione Russa” ed è tutto a posto

Così ai Mondiali di pallamano viene aggirata la squalifica di due anni che prevede niente inno e bandiera per gli atleti russi “innocenti”. “E’ una farsa”, scrivono in Germania

Il campionato del mondo di pallamano in Egitto è un evento bizzarro per tanti motivi (soprattutto per svariate falle nel controllo della pandemia) ma lo è soprattutto perché il primo campionato del mondo che si disputa dalla sentenza del Tas sullo scandalo del doping in Russia. Il comitato ha squalificato la Russia per due anni: non può esserci una nazionale russa nelle grandi competizioni inernazionali, niente inno o bandiera. Gli atleti “innocenti” possono partecipare come apolidi. In teoria. Poi, nella realtà, arrivano i Mondiali di pallamano e la Russia c’è: si chiama “Squadra della Federazione Russa di Pallamano”, ed è tutto apposto.

“Che farsa”, commenta il Sueddeutsche Zeitung che sottolinea il caso. “Siamo più o meno allo stesso livello degli “atleti olimpici russi” che il Comitato Olimpico Internazionale inventò nel 2018 per i Giochi Invernali di Pyeongchang. La squadra è la stessa, solo che si chiama in maniera un po’ diversa. E così si aggira la squalifica del Tas.

E funziona così anche per i Mondiali di Hokey su ghiaccio. Sul logo della formazione russa non c’è la bandiera russa, ma quello della Federazione russa di pallamano, che casualmente è composto anche dai colori nazionali russi: bianco, blu e rosso. Il simbolo nazionale della Russia sulle maglie sarà coperto perché in poco tempo non è stato possibile fare un nuovo simbolo. E per quanto riguarda l’inno, i russi stessi non sanno ancora cosa ascolteranno in Egitto. Probabilmente verrà suonato l’inno dell’IHF.

La Russia potrà comunque prendere parte agli Europei di calcio come “Russia”, perché il divieto si applica solo ai Mondiali.