Sky Sport riporta la notizia della proposta dei giallorossi all’Inter. I due club sono a lavoro per cercare una quadra dal punto di vista economico

La Roma ha deciso di liberarsi di Edin Dzeko e per questo l’ha proposto all’Inter, offrendo il bosniaco per Alexis Sanchez in uno scambio. Sky Sport riporta la notizia, i due club sono a lavoro per cercare una quadra dal punto di vista economico.