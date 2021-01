Dzeko si allena ancora da solo: rottura senza precedenti con la Roma

L’attaccante nonostante sia fisicamente recuperato continua a lavorare individualmente. Per La Gazzetta dello Sport non c’era mai stata una simile frattura

Non si è sanata, la frattura tra Edin Dzeko e la Roma, con l’attaccante che sarebbe a disposizione ma che per il secondo giorno di fila si allena da solo per scelta tecnica. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, sottolinea come si tratti di una rottura senza precedenti.

Ancora un allenamento individuale (con Pedro) per Edin Dzeko, ancora una giornata a Trigoria con i suoi pensieri. In attesa di capire se il suo agente e la Roma troveranno una destinazione last minute gradita al giocatore, l’ormai ex capitano giallorosso continua a lavorare a parte. Mai, da quando è a Trigoria (6 agosto 2015), il bosniaco si era allenato da solo per così tanti giorni per motivi non solo fisici. C’erano stati screzi con allenatori e società, ma non si era mai arrivati a una rottura così forte.