La magìa delle plusvalenze Juve: acquista Aké, vende Tongya ed ecco 8 milioni puliti a bilancio

Come usa il mercato la Juve nessuno mai: doppia operazione col Marsiglia a pari condizioni che in due passaggi produce ossigeno per i bilanci

E’ come un gioco di prestigio: vendi al Marsiglia un giocatore per 8 milioni, ne compri uno dal Marsiglia per 8 milioni, e in due passaggi hai prodotto 8 milioni di plusvalenza per dare ossigeno ai bilanci. Come usa il mercato la Juventus nessuno mai.

Nel dettaglio: la doppia operazione dei bianconeri col Marsiglia riguarda due giocatori giovani, di secondo piano. La Juve – spiegano in un comunicato ripreso da Calcio e Finanza – ha venduto a titolo definitivo ai francesi Franco Tongya, e contemporaneamente ha acquistato Marley Aké.

Tongyaa è un trequartista che in questa stagione è sceso ha giocato con gli Under 23, mentre Akè è un’ala del 2002 che ha disputato col Marsiglia 9 gare in Ligue 1 e 4 in Champions League.

Aké costa alla Juve 8 milioni di euro pagabili in tre esercizi, col giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Tongya viene ceduto per un corrispettivo di altrettanti 8milioni, pagabili in tre esercizi. Questa operazione – scrive Calcio e Finanza – genera un effetto economico positivo di circa 8 milioni. Una plusvalenza.