La Fifa demolisce il progetto Superlega: chi la giocherà, non potrà partecipare ai Mondiali

Durissimo comunicato congiunto con la Uefa: la competizione tra top club non sarà riconosciuta e i giocatori coinvolti sarebbero di fatto estromessi dal calcio “ufficiale”

La Fifa prende posizione netta contro il progetto di una Superlega europea tra i top club. In un comunicato congiunto con l’Uefa e le altre cinque confederazioni continentali, la Fifa ha esplicitato che qualora dovesse davvero nascere non la riconoscerebbe. E che i calciatori che dovessero giocarla poi non potrebbero più partecipare ad alcuna competizione ufficiale della Fifa. Tradotto: chi fa la Superlega si scordi, ad esempio, i Mondiali.

“In merito ai recenti rumors riguardo alla creazione di una “Super League” europea chiusa da parte dei principali club del Vecchio continente la FIFA e le sei confederationi (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC and UEFA) reiterano il fatto che questa competizione non sarebbe riconosciuta dalla Fifa non verrebbe riconosciuta da FIFA o dalle sei confederazioni e ogni giocatore coinvolto non potrebbe partecipare a competizioni organizzate da FIFA o dalle sei confederazioni”, si legge nella nota.