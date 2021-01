La BBC: “L’Inghilterra in lockdown non sopporta più i calciatori che infrangono le regole”

La gente comincia ad averne abbastanza di party e spogliatoi in festa. “Il calcio è quasi all’ultima chiamata, se continua così rischia la chiusura”

Le immagini di giocatori che festeggiano all’interno di spogliatoi affollati, senza mascherine, come se una pandemia non tenesse l’Inghilterra chiusa dentro non sono più sopportabili. Per non parlare di feste e festini più o meno segreti che spuntano sui tabloid. La gente comincia ad averne abbastanza, e “il calcio non può più permettersi infrazioni così”. E’ “quasi all’ultima chiamata”, scrive la BBC: il calcio se continua così rischia la chiusura.

“Moralmente, vista la situazione che abbiamo in questo paese e nel mondo, continuare a fare quello che stiamo facendo è davvero strano”, ha detto il tecnico dell’Arsenal Mike Arteta. “Sappiamo cosa possiamo portare alla società se siamo in grado di farlo in modo sicuro”.

Durante il fine settimana, il Regno Unito ha superato gli 80.000 morti legate al coronavirus dall’inizio della pandemia e si discute se le restrizioni debbano essere ulteriormente rafforzate. Più di 60 partite in Inghilterra sono state annullate in questa stagione.

Il boss del Manchester United Casey Stoney si è scusato per aver dato ai suoi giocatori il permesso di andare a Dubai durante le feste.

“Una sospensione non è ancora imminente – scrive l’editorialista della BBC Dan Roan – ma non ci sono nemmeno garanzie che si vada avanti così, soprattutto se i tassi di infezione continuassero a salire, con gli ospedali sopraffatti e il blocco deve ulteriormente rafforzato. La pazienza del governo sembra ormai esaurita, dopo le scene di festa negli spogliatoi della FA Cup. Non siamo ancora all’altimo avvertimento, ma quasi”.