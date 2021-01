Juve, anche De Ligt positivo al Covid

Salgono a 3 i calciatori bianconeri positivi. Il difensore è già in isolamento e salterà la partita contro il Sassuolo in programma domenica sera alle 20.45

Nonostante Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino, dopo Cuadrado e Alex Sandro abbia spiegato che non vi è alcun focolaio alla Juve poiché i due calciatori si erano contagiati in famiglia, spunta un nuovo positivo tra i tesserati bianconeri. La società ha infatti comunicato sul sito la positività al covid di Matthijs de Ligt

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento».

Il centrale salterà quindi la partita contro il Sassuolo in programma domenica sera alle 20.45. Accanto a Bonucci, spazio dunque a uno tra Demiral e Chiellini. La speranza in casa Juve è che non ci siano nuovi casi.