Alex Sandro positivo, su Twitter gli juventini invocano l’Asl per fermare Milan-Juve

Ancora rosicano per la sentenza del Coni. Disperati per lo stato in cui li ha ridotti Pirlo, non sanno più come sfogarsi

La positività di Alex Sandro – che ieri ha giocato quasi tutta Juventus-Udinese – ha scatenato su Twitter gli juventini. Ancora rosicano per la sentenza del Coni. Disperati per lo stato in cui li ha ridotti Pirlo, non sanno più come sfogarsi. Ricordando che mediamente gli juventini hanno un Q.I. da temperature di Stoccolma a gennaio, riportiamo un po’ di tweet sulla questione.

Considerato che #AlexSandro ieri ha giocato 83 minuti, è stato a contatto con i compagni e gli avversari, nei prossimi giorni potrebbero spuntare nuovi contagi. L’Asl di Torino blocchi subito la trasferta di #MilanJuventus e si adotti il “protocollo Napoli” ché funziona benissimo — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) January 4, 2021

Chiamate l’ASL di Napoli e disdite il Frecciarossa per Milano.

Subito!!!!#AlexSandro https://t.co/baxZmXtt0W — Jj Karl One Jj™ (@KarlOne71) January 4, 2021

#AlexSandro positivo al Covid.

Diamo un senso a questo campionato farsa: chiediamo il rinvio della partita e non presentiamoci.

Contattare immediatamente ASL Torino 1 e 2, possibilmente commissariate. Ne abbiamo? — Giuseppe Simone (@GiuSette7) January 4, 2021

Con la filosofia “MA NOI SIAMO DIVERSI” abbiamo visto cosa abbiamo ottenuto.

Io chiamerei L’ASL di Torino, e di corsa anche.

Cosi vediamo come faranno a far finire il campionato queste merde!#alexsandro#Juventus — Vink90🇮🇹 (@Vink901) January 4, 2021

Chiamiamo la ASL e facciamo giocare #MilanJuve a Ferragosto, zio impestato. — Delio Petrelli (@delio_petrelli) January 4, 2021

#AlexSandro

Riflettiamo: per colpa dei napoletani con le loro pagliacciate abbiamo avuto l’unico caso al mondo di un giocatore squalificato per una giornata e fermato in due.

Anche per questo, basta subire sempre. Facciamo saltare il banco mandando a puttane la serie A. — ZoltanCrisan (@ZoltanCrisan) January 4, 2021

#AlexSandro positivo al #COVID. Mi sembra corretto chiamare l’ASL e non partire per Milano. Non bisogna rischiare di contagiare gli avversari. Poi ci pensa il #Coni. #MilanJuve — MaxG (@Gimax37) January 4, 2021

#alexsandro se Agnelli avesse “los huevos” a Milano ci sarebbe solo Sky .

Noi davanti la Tv a sentire gli opinionisti che commentano il fatto. (addossandoci colpe ,ovvio)

Ma Agnelli nn ha coraggio e non lo farà.

Non è stile, ma masochismo

Cornuti e mazziati piace tanto ad AA. — Conte Nuvoletti (@fradefo) January 4, 2021