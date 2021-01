In Inghilterra i teenager contro “Grease”: «È sessista e omofobo». Ma era una bufala del Mail

Il giornale scrive di una rivolta su Twitter dopo la visione del film sulla BBC. Ma su Twitter il fact-checking “sgama” il quotidiano: erano quattro commenti

La BBC ha osato, a Santo Stefano, di mandare in onda “Grease” con John Travolta e Olivia Newton-John. E si è scatenato il finimondo. O meglio, si sarebbe scatenato il finimondo. Su Twitter il fact-checking ha sgamato il Daily Mail: ha spacciato quattro (di numero) commenti su Twitter per una rivolta generazionale, rivolta che è stata ripresa oggi in prima pagina da La Stampa.

This ban Grease story is based on a Daily Mail journalist searching twitter and finding four… yes FOUR people who think it’s outdated and sexist. Literally a non story made up for clicks. pic.twitter.com/3yzZBtmwBv — Otto English (@Otto_English) January 3, 2021

Oggi La Stampa riprende il Daily Mail, senza citarlo, e fa suo l’articolo.

Ci voleva la generazione Z per dichiarare guerra a Grease. Dopo averlo visto sulla Bbc il giorno di Santo Stefano – i dirigenti della rete britannica erano probabilmente convinti di aver fatto una scelta innocua – i teenager, con l’intransigenza tipica dell’età, hanno sommerso Twitter di critiche, etichettandolo come «sessista» e «misogino» – una scena per tutte, quella (indifendibile) in cui Putzie, uno degli amici di Danny, si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse – e «omofobo» quando l’annunciatore radiofonico Vince Fontaine vieta ai ballerini di formare coppie dello stesso sesso. Per qualcuno è persino «rapey», ossia incita allo stupro, quando nella sopracitata Summer Nights, Danny descrive la scena di seduzione con Sandy e il coro chiede più o meno «Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?» («Tell me more, tell me more, did she put up a fight?»). Quella che soprattutto oggi è impossibile da digerire è la trasformazione di Sandy per compiacere Danny.