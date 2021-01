Il Napoli: Osimhen è ancora positivo al Covid

Ha il virus dal 1° gennaio, nei giorni successivi alla sua festa di compleanno in Nigeria. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriore tampone.

Victor Osimhen è ancora positivo al coronavirus. L’attaccante nigeriano è stato sottoposto al tampone che ha evidenziato la presenza del virus Covid-19. Osimhen è stato trovato positivo il 1° gennaio 2021. Sono trascorsi 14 giorni. Ricordiamo che con ogni probabilità contrasse il virus durante la sua festa di compleanno in Nigeria. Resta poi da stabilire quando potrà tornare in campo per la lussazione che ha subito a novembre. Manca dai campi di calcio da più di due mesi.

Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test nei prossimi giorni.

