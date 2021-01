Il Giornale insiste su Juve-Napoli: forse al Coni non hanno mostrato l’sms di De Laurentiis ad Agnelli

Il Giornale insiste sul tema Juve-Napoli e sulla sentenza del Coni che ha ribaltato quella della giustizia sportiva. Le motivazioni date dai giudici, scrive Franco Ordine, stabiliscono un principio pericoloso.

“Franco Frattini, politico fatto e finito, ha stabilito un principio che può rivelarsi per lo stesso Coni un clamoroso autogol. Ha scritto: esiste una gerarchia e le disposizioni statali sono superiori a quelle sportive. Conclusione molto pericolosa per l’autonomia dello sport che ha subito già la rovinosa invasione del governo giallorosso (e di Spadafora) con la riforma presa a martellate dal Cio. Questa sentenza potrebbe un giorno voler dire che un intervento del Tar ha preminenza sulla squalifica di un calciatore. E sarebbe la fine dei giochi. «Non c’è malafede» ha concluso Frattini a proposito del comportamento di De Laurentiis. Forse non gli hanno mostrato l’sms scritto ad Agnelli per avere il sì al rinvio della partita“.