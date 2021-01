Il ds del Marsiglia: “Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi”

A Telefoot: “Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo”.

Il direttore sportivo del Marsiglia, Pablo Longoria, ha parlato a Telefoot della trattativa relativa a Milik. O meglio, non si è sbilanciato, ma non ha nascosto l’interesse del club verso l’attaccante polacco del Napoli. Ha però ricordato che il mercato, quest’anno, non è tra i più facili.

“E’ un mercato dove abbiamo la nostra strategia. Ci sono tante voci sulla stampa, Milik è tra i migliori in Europa ma ci sono anche altri obiettivi. Siamo pronti, lavoriamo con passione su più alternative. In queste circostanze difficili, vince chi è più calmo“.