Calciomercato.it: cessione Milik, il Napoli guadagnerà 8 milioni più 5 di bonus

Napoli ha siglando l’accordo per la cessione di Milik al Marsiglia sulla base di queste condizioni: la punta si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto. Milik, essendo un calciatore a scadenza, sottoscriverà un rinnovo tecnico con il Napoli da 4 milioni, lo stesso ingaggio che percepirà in Francia.

A metà della prossima settimana si punta alla chiusura sulla scorta di un Napoli che potrà percepire dalla vendita della prossima stagione 8 milioni subito e circa 5 milioni di bonus, per un totale di 13 milioni per le casse del club azzurro.