Il caso Suarez scoperchia il malaffare universitario. I pm: “valutavano i candidati con logiche spartitorie”

Sul Corriere dell’Umbria le intercettazioni della Guardia di Finanza. E il giudizio tranchant: “Sembra chiaro che la valutazione non si fondi sul merito ma all’appartenenza del candidato a questo o quell’altro docente sponsor”.

Il Corriere dell’Umbria riporta degli stralci di intercettazioni tra i professori implicati nell’esame farsa di Louis Suarez. Ciò che ne emerge è che il caso del calciatore scoperchia una pratica reiterata. Il malaffare universitario, è proprio il caso di dire.

Due frasi emblematiche, quelle riportate dal quotidiano. La prima è pronunciata dalla professoressa Stefania Spina, che preparò Suarez per l’esame, indagata. La seconda è della prorettrice (non indagata) Dianella Gambini. L’intercettazione risale al 16 settembre scorso, un giorno prima dell’esame di Suarez. Il quotidiano spiega:

“Parlano di valutazioni, candidati e progetti in relazione al concorso dottorato di ricerca, condividendo voti in relazione a nomi e docenti di appartenenza. E’ l’ultima frontiera dell’indagine della Procura di Perugia “.

Nell’informativa inviata alla Procura della Repubblica, i pm scrivono:

“le valutazioni dei candidati al dottorato erano già state definite, ancorché in bozza (…) ed effettuate in base a logiche spartitorie”. “Sembra quasi normale dal tenore delle loro conversazioni che la valutazione non si fondi sul merito ma all’appartenenza del candidato a questo o quell’altro docente sponsor”.