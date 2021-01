«Ho 4 record italiani d’atletica, ma la gente mi fa i complimenti perché faccio la spesa»

Su Repubblica intervista a Diego Gastaldi: “In Italia qualunque cosa faccia un disabile viene vista come straordinaria. Io non voglio essere un esempio di vita”

Diego Gastaldi è un atleta disabile che detiene 4 record italiani di atletica, ha vinto due medaglie agli Europei di Berlino nel 2018- E la gente lo ferma al supermercato complimentandosi, perché riesce addirittura a fare la spesa.

Repubblica lo ha intervistato, e il suo punto di vista racconta il cortocircuito sulla rappresentazione della normalità. A lui essere considerato “un esempio di vita” non piace:

“Per tutti io sono un grandissimo atleta, un campione. Ma c’è gente che mi ferma mentre sono al supermercato e si complimenta perché faccio la spesa, o che mi incontra in palestra e mi dice che sono un punto di riferimento. In realtà sono un ragazzo normale, che grazie e a causa della disabilità ha avuto l’opportunità di partecipare a eventi speciali, come le Paralimpiadi”.