Godfrey: «I tackle in scivolata stanno scomparendo dal calcio, ed è triste»

Ben Godfrey, difensore dell’Everton, ha raccontato in un’intervista al Telegraph di come nel calcio si facciano sempre meno scivolate e del suo cambio di posizione voluto da Carlo Ancelotti.

Da giovane mi piaceva volare in scivolata. Purtroppo, come state vedendo, è qualcosa che sta lentamente sparendo dal gioco del calcio e mi sono dovuto adattare per tenermi nel rispetto delle regole. Penso che sia triste che sia sparendo, ma al tempo stesso piacciono ai tifosi dell’Everton. È capitato di buttare la palla in corner con un tackle in scivolata e i tifosi erano elettrizzati, felici. È un gesto che ti esalta, ed esalta anche il pubblico.

Se fai un tackle abbastanza duro da influenzare l’avversario per qualche minuto, sei già in vantaggio su di lui. Può sembrare vecchia scuola, ma è qualcosa in cui credo e continuerò a crederci.

Ho giocato centrale per la maggior parte della mia carriera ed è la posizione in cui mi vedo meglio. Può essere che un allenatore venga e mi dica che invece devo giocare nel ruolo X, Y o Z. In questo caso devi credere nell’allenatore: ho sostituito Digne infortunato sulla fascia sinistra e mi è piaciuto. Ancelotti mi ha fatto notare che alcuni dei migliori centrali del calcio, hanno giocato in altre posizioni quando erano più giovani. Questo può solo aiutarti ad imparare e lavorando con lui ho provato a fare mia qualsiasi cosa. Se dovessi tornare a fare il centrale, l’esperienza sulle fasce mi avrà reso un giocatore migliore.