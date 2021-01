Gazzetta: Roma, duro confronto squadra-Fonseca. I calciatori hanno sempre meno fiducia nel tecnico

I calciatori giallorossi hanno difeso il team manager Gianluca Gombar, rimosso dal suo ruolo a seguito della figuraccia consumatasi martedì sera all’Olimpico per il sesto cambio

La Gazzetta dello Sport riporta del faccia a faccia avvenuto ieri in sala video tra i calciatori della Roma, l’allenatore e parte della dirigenza. I calciatori hanno provato in ogni modo a salvare il giovane team manager Gianluca Gombar, rimosso dal suo ruolo a seguito della figuraccia consumatasi martedì sera all’Olimpico, quando durante Roma-Spezia di Coppa Italia i giallorossi sono incappati nell’errore del sesto cambio.

Tentativo vano, riporta la Gazzetta, ma il confronto c’è stato. I calciatori hanno cercato di sottolineare che la responsabilità dell’errore, che secondo la dirigenza ha creato anche un danno d’immagine alla Roma, non può essere addossato al solo Gombar

visto che al momento del cambio Pellegrini aveva allertato più volte del pericolo in corso: «Gianlù, ma questo è il sesto…», la frase del vice capitano rivolta allo stesso Gombar al momento dell’ingresso di Ibanez. Frase rivolta al team manager, è vero, ma contemporaneamente anche alla panchina giallorossa. Ecco, secondo i giocatori l’errore per questo è da considerarsi condiviso, visto che nessuno dello staff tecnico – ascoltando quell’alert – si è opposto al cambio.

L’impressione, continua la Gazzetta, è che la squadra abbia sempre meno fiducia in ciò che fa Fonseca

poi, ci sono dei calciatori scontenti (soprattutto tra i senatori), come del resto avviene un po’ in tutti i gruppi di lavoro. Ora il portoghese dovrà essere bravo a spazzare via ogni dubbio o perplessità nella doppia casalinga contro Spezia e Verona e nella successiva trasferta con la Juve