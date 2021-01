Gazzetta: il rapporto tra Gattuso e De Laurentiis è ai minimi termini

I silenzi del presidente De Laurentiis sono più eloquenti di tante parole e, ad oggi, il presidente non ha ancora mai preso la parola per spiegare la situazione che si è venuta a creare con il suo tecnico. Scelta differente da quella fatta da Gattuso che nel post partita della Coppa Italia è sbottato affrontando la situazione. Ora il Napoli deve guardare avanti, scrive la Gazzetta dello Sport, alla sfida di oggi contro il Parma

Il Napoli ha bisogno dei tre punti, contro il Parma, non ci sono alternative. Diversamente la questione si comprometterà maledettamente e la tensione continuerà a crescere, prospettando scenari che al momento non sono prevedibili. E’ nervoso, l’allenatore, come dimostrano le dichiarazioni rilasciate nel post Spezia. Sa bene che il risultato di questa sera potrà essere indicativo dell’immediato futuro. Responsabilmente, De Laurentiis ha ascoltato l’analisi del tecnico e non l’ha voluta commentare. Il rapporto tra i due è, ormai, ai minimi termini, ma il club non vuole creare condizioni avverse per non compromettere il rilancio della squadra