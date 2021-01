Gazzetta: ammutinamento Napoli, multe congelate ma non archiviate

A distanza di più di un anno dalla ribellione della squadra, i collegi arbitrali non si sono formati, ma il caso Milik ricorda che non tutto è gettato nel dimenticatoio

La Gazzetta dello Sport torna sulle multe minacciate dal Napoli ai suoi calciatori per l’ammutinamento del novembre 2018, durante le ultime fasi dell’era Ancelotti. I collegi arbitrali che avrebbero dovuto deciderne l’ammontare non sono mai stati formati, scrive la rosea, ma la questione non è definitivamente archiviata, è solo congelata, come dimostra il caso Milik, contro il quale la società è intenzionata a procedere.

