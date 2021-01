Galli: «Non ci possiamo permettere la riapertura delle scuole»

La Stampa intervista Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario dell’Ospedale Sacco. Invita alla «cautela», perché «senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa».

Fondamentale, in questo momento, dice, mantenere le restrizioni in vigore.

Il rischio di importazione del virus dall’estero è forte, non si deve abbassare la guardia.

Galli si pronuncia anche sulle scuole. Gli viene chiesto: lascerebbe chiuse le scuole? Questa la sua risposta:

«Al momento è meglio di sì, perché non è vero che non sono un problema, se non altro per i movimenti che generano. Ogni tipo di assembramento in qualsiasi luogo e con individui di qualsiasi età va rimandato. E sia chiaro che da persona qualunque sarei il primo a volere riaprire tutto, ma da infettivologo so che non ce lo possiamo permettere».