Fonseca dribbla la crisi: “La squadra è con me e ho l’appoggio del presidente”

“Ho sempre sentito l’appoggio del presidente da quando è qui. Anche oggi abbiamo parlato, per me non c’è nessuna questione aperta”.

Paulo Fonseca non vuol sentire di crisi Roma. Il tecnico sminuisce anche il quasi-ammutinamento della squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia col caso “sesto cambio”, alla vigilia della nuova gara con lo Spezia che potrebbe costargli la panchina:

“È vero, tutti dovremmo sapere le regole. Il problema è che cambiano sempre, tutti gli anni. Abbiamo altre competizioni in cui è possibile fare più cambi, ma non vogliamo tirare fuori alibi. Adesso è il momento di pensare allo Spezia. Sono qui da un anno e mezzo e ho capito come vanno le cose: quando non si vince tutto il male che si può dire di una squadra lo si dice, ma io non voglio contribuire a questo. La squadra è con me. Questo è un progetto nuovo, con un presidente nuovo: con il tempo escono fuori i problemi e le difficoltà, ma io non sono il tipo di persona che si arrende”.

Di nuovo lo Spezia, dunque:

“Sfortunamente abbiamo qualche problema di formazione – dice il mister della Roma in conferenza stampa -. Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio e vedremo domani come starà, mentre Dzeko ha avuto una contusione durante l’ultima partita e ieri ha avvertito un fastidio, dunque non sarà del match. Il mio rapporto con lui? Io devo concentrarmi sull’incontro di domani e sui giocatori che avrò a disposizione”.