Esordio amaro per Milik: il Marsiglia perde 3-1 col Monaco

È cominciata male l’avventura di Milik al Marsiglia. La formazione allenata da Villas Boas è stata sconfitta 3-1 in trasferta dal monaco di Nico Kovac. Il polacco ex Napoli è entrato in campo nella ripresa, quando il punteggio era sull’1-1. Vantaggio proprio del Marsiglia, nel primo tempo, con Radonjic partito sul filo del fuorigioco. Nel secondo tempo c’è stata la rimonta dei padroni di casa. Prima il pareggio di Maripan, quindi il vantaggio con Tchouameni e infine il terzo gol, su punizione, dell’ex Fiorentina Jovetic. Per Milik nessuna vera occasione, il polacco si è battuto ma senza fortuna.