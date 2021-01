Di Marzio: “domani Milik dovrebbe firmare per il Marsiglia: 8 milioni più 5 di bonus”

Il polacco andrà in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Ancora incertezza sulla clausola che vieterebbe il suo ritorno in Italia in 2-3 anni

Il sito di Gianluca Di Marzio scrive che “domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Arkadiusz Milik al Marsiglia”.

Il giornalista di Sky Sport si sofferma anche sulle cifre:

I francesi hanno raggiunto una base d’accordo con la formula o di 8 milioni più 5 di bonus o di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita. Il Napoli adesso sta preparando il contratto per il rinnovo del giocatore che poi andrà in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al primo punto conquistato.

Ancora non è chiaro se sia prevista una clausola che vieta il ritorno in Italia per 2-3 anni. I procuratori di Milik vogliono approfondire quest’aspetto prima di dare l’ok definitivo.