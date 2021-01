De Luca: “Entro gennaio avremo vaccinato solo 170.000 campani”

“Ma il nostro obiettivo è di vaccinarne 4 milioni. Per febbraio avremo messo in sicurezza gli ospedali. Vogliamo essere la prima regione ad uscire dall’epidemia”

“La Campania ha ricevuto 109.000 vaccini. Abbiamo un tasso di somministrazione dell’85,5%, primi in Italia. Avremo entro gennaio 340.000 vaccini, giusto quello che ci serve per fare prima e seconda dose per circa 170.000 cittadini, il personale medico e le Rsa. Ma a fine gennaio avremo i vaccini sufficienti per completare le vaccinazioni solo per loro. Ma il nostro obiettivo è di vaccinarne 4 milioni. Per febbraio avremo messo in sicurezza gli ospedali. Ma dal punto di vista della popolazione siamo a livelli molto limitati. Io voglio che la Campania sia la prima regione d’Europa ad uscire dall’epidemia. Una sfida quasi folle. Un’operazione al limite della pazzia. Ma sono convinto che siamo in grado“.

Così il Presidente della Regione Campania nel consueto punto sull’epidemia di Covid su Facebook.

“Il nostro problema è la disponibilità dei vaccini. Dobbiamo avere non meno di 5.000 persone che per un anno intero si dedicano solo alla campagna di vaccinazione. Finora sono arrivati solo 23 medici e infermieri, finora. Se avremo disponibilità di 8 milioni di vaccini noi potremo essere la prima regione ad uscire dall’epidemia. E’ precondizione. Quando dovremo cominciare la vaccinazione di massa avremo bisogno di centinaia di centri di vaccinazione, dovremo utilizzare le chiese, i teatri… un lavoro gigantesco“.

“Abbiamo perso due anni di vita, nel 2020 e nel 2021. Vivere così significa cambiare tutto, gli affetti, non poter abbracciare un parente. Significa non vivere da umani. L’obiettivo è riconquistare una dimensione umana che abbiamo perduto”.

“Negli ultimi giorni abbiamo avuto un aumento sensibile di contagi. Siamo in zona gialla, sarebbe un suicidio immaginare un rompete le righe, la ricreazione. Rischiamo che tra tre settimane dovremo chiudere la Campania. Non esaltiamoci per la zona gialla, dobbiamo essere ancora più preoccupati. E’ un modo per farci perdere tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi due mesi”.

“La campagna di vaccinazioni registra risultati straordinari. Siamo primi come percentuali di utilizzazione dei vaccini, anche se ne abbiamo ricevuti meno di altre regioni. C’è stata una distribuzione non ragionevole. Ma abbiamo dato prova di grande efficienza. Questo ha messo in crisi qualcuno. Hanno individuato alla Mostra d’Oltremare un giornalista Rai inserito abusivamente presentandosi come medico. Abbiamo avuto centinaia di imbucati, dobbiamo fare i conti anche con queste anomalia. Ma il giornalista è stato sgamato, lo hanno invitato ad andarsene, ha fatto pure storie. Ma è solo l’ultimo di una serie di episodi sconcertanti di scarsa correttezza”.

“Napoli e la Campania o sono realtà di caos, di disordine e arretratezza o vanno cancellate, anche nell’informazione. Noi dobbiamo essere per forza emigranti, come diceva Troisi. In Italia vige il sistema della selezione in negativo, più sei imbecille più vai avanti. Se ne sono accorti i tedeschi, non gli italiani che stiamo dando una grande prova di efficienza”