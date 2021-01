Damascelli: è la sconfitta di Pirlo e di chi lo ha scelto

Su Il Giornale: “Il raddoppio interista ha smascherato lo sbandamento tattico juventino e l’assoluta latitanza di Pirlo nella lettura della partita”

La sconfitta della Juventus appartiene a Pirlo e a chi lo ha scelto per dirigere la panchina. E’ la sentenza di Tony Damascelli su Il Giornale dopo la vittoria dell’Inter per 2 reti a zero sulla squadra bianconera. Damascelli scrive:

“Ha vinto Conte, ha perso Pirlo. E non c’entra soltanto il risultato. L’Inter si è tolta dalle spalle la Juventus o quello che è rimasto della squadra campione, lenta, prevedibile, con alcune scelte cocciute del suo allenatore che ha puntato ancora sul gigolò di cognome Rabiot, utile per gli allenamenti ma non per le partite vere dove si rischiano le gambe e la faccia. Inter tosta come si sa, in superiorità di gioco e di potenza, consapevole di poter approfittare di un avversario privo di tre titolari pesanti, tutti della terza linea. Il raddoppio interista ha smascherato lo sbandamento tattico juventino e l’assoluta latitanza di Pirlo nella lettura della partita, con i cambi ritardati e sbagliati. La sconfitta è la sua e di chi lo ha scelto, i reduci e sopravvissuti, su tutti Ronaldo orribile, hanno consegnato la vittoria, e forse altro, all’Inter di Conte che avrebbe potuto anche dilagare.