Dagospia: Ronaldo festeggia il compleanno di Georgina sulla neve infrangendo la zona arancione

Nonostante le restrizioni CR7 e compagna avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta

Fuori dalla zona arancione, infrangendo le restrizioni in vigore in Piemonte per il Covid, per festeggiare il ventisettesimo compleanno di Georgina. Ronaldo – scrive Dagospia riprendendo la notizia dal Corriere dello Sport – non convocato per la partita di Coppa Italia tra Juventus e Spal, ne avrebbe approfittato per varcare i confini regionali tra Piemonte e Val D’Aosta (entrambe zone arancioni) per passare una due giorni sulla neve nella zona della Val Veny, a ovest di Courmayeur.

Tra l’altro i due avrebbero soggiornato in un albergo ufficialmente chiuso e avrebbero anche fatto un giro in motoslitta. A “tradirli” sarebbe stato un video pubblicato sul web e subito cancellato. CR/ e compagna non sarebbero stati multati, almeno per ora.