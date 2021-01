CorSport: Napoli-Spezia, Gattuso torna al 4-3-3 con Lozano falso nueve

Mertens e Osimhen partono dalla panchina. A centrocampo fuori Bakayoko e dentro Elmas, Demme e Zielinski. In difesa riposa Di Lorenzo

“Il ritorno al passato per guardare al futuro. Rino Gattuso ha scelto il 4-3-3 per provare a battere lo Spezia nei quarti di Coppa Italia”.

Lo scrive il Corriere dello Sport. Con Mertens e Osimhen a mezzo servizio, però, toccherà a Lozano fare il falso nueve. Il quotidiano sportivo dà le ultime sulla formazione del Napoli.

A completare il tridente, con il messicano, saranno Politano a destra e Insigne a sinistra.

“A centrocampo, esclusione eccellente: fuori Bakayoko e vai con un trio composto da Elmas, Demme e Zielinski. Un cambio rilevante anche in difesa: Di Lorenzo è stanco e un po’ giù di tono, proprio come Baka, e dunque la linea a quattro sarà formata da Hysaj, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In porta Ospina”.