CorSport: Napoli-Empoli, Koulibaly e Rrahmani titolari, Mertens subentrerà in corsa

Gattuso tira un sospiro di sollievo: oggi, contro l’Empoli, in Coppa Italia, nel suo Napoli ritornano sia Koulibaly che Mertens. Il senegalese partirà titolare, scrive il Corriere dello Sport. Il belga, invece, sarà pronto a subentrare in corsa: cercherà di aggiungere minuti alle gambe in vista del rientro a tempo pieno contro la Fiorentina.

“Kalidou addirittura dal primo minuto al centro della difesa e Dries, invece, inizialmente in panchina ma autorevole candidato a incamerare benzina utile da bruciare poi domenica con la Fiorentina”.

Gattuso ne cambierà sei rispetto alla formazione vista contro l’Udinese.

In porta ci sarà ancora Meret. Accanto a Koulibaly, in difesa, sarà titolare Rrahmani, alla ricerca di una riscossa rispetto alla disastrosa partita di Udine. Insieme a loro Di Lorenzo e Ghoulam. A centrocampo spazio a Demme e Lobotka. In attacco Politano, Elmas e Lozano alle spalle di Petagna centravanti.