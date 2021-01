CorSport: l’Inter si inserisce nella corsa con Juve e Roma per Milik a parametro zero 

Difficile che il polacco possa trovare una collocazione immediata. L’Atletico si è defilato e ora anche il Marsiglia riflette. E lui rischia l’Europeo

Se Milik si liberasse a parametro zero, per lui non ci sarebbero solo Roma e Juve ma anche l’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Ha la possibilità di salutare a parametro zero e dunque di indirizzare il destino nella direzione che maggiormente gli sta a cuore, però sa anche che per godere di questa libertà incondizionata dovrà (dovrebbe) rinunciare all’Europeo. Mica semplice negarsi una vetrina ed un’emozione del genere. Ma le tentazioni aumentano e ad aspettarlo a braccia aperte e con un portafogli gonfio ci sono sempre Juventus e Roma, alle quali si è aggiunta l’Inter, la terza incomoda che potrebbe rappresentare una variabile impazzita da tener presente. Però Milik è chiaramente combattuto, consapevole delle difficoltà di trovare immediatamente estimatori in grado di versare quindici milioni al Napoli e portarselo via, dandogli pure una maglia. L’Atletico Madrid ha cominciato a guardarsi intorno e l’Olympique Marsiglia sta riflettendo sull’operazione. È un momentaccio per chiunque e nel sacco della Befana non c’è traccia di oro o di euro”.