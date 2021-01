Corsport: Lazio, lite tra Lotito e Tare. Il ds si sente scavalcato sul mercato

Per Tare è stata messa in discussione la sua sfera di competenza. Ha contestato la cessione di Vavro al Genoa, concordata tra Lotito e Preziosi.

Il Corriere dello Sport accende i fari sulla lite in casa tra Lotito e Tare per il mercato della squadra di Inzaghi che in campionato è attardata e lontano dal quarto posto.

Il vertice di mercato era previsto da giorni e si è trasformato in un acceso confronto con Tare, quando il diesse ha scoperto che la sua sfera di competenza è stata messa in discussione. Divergenza di opinioni e di obiettivi. Il dirigente albanese avrebbe contestato la cessione di Vavro al Genoa, concordata tra Lotito e Preziosi prima che in Liguria riaffiorassero alcuni dubbi sul difensore slovacco, e un esterno sinistro (di cui non si conosce il nome) entrato nei pensieri del presidente, deciso a consegnare almeno un rinforzo a Inzaghi per gennaio. Alta tensione e vivace discussione, così è trapelato.

Vavro è a Genova da cinque giorni per le visite mediche, manca ancora il via libera.

Lotito e Tare sono ai ferri corti, in estate ci sono state discussioni che hanno lasciato il segno. Si tratta del presidente e se per una volta intende decidere come indirizzare il mercato, ci può anche stare, a patto che intervenga veramente con una o due operazioni in grado di dare un aiuto concreto a Inzaghi.