CorSport: Fiorentina-Napoli, ballottaggio Demme-Fabian, Maksimovic centrale con Koulibaly

Gattuso sceglierà nella rifinitura di stamattina chi affiancare a Bakayoko. In porta torna Ospina. Il serbo favorito per un posto di centrale

Gattuso non ha ancora scelto chi affiancare a Bakayoko contro la Fiorentina, domani: Demme o Fabian? Il Corriere dello Sport scrive che il ballottaggio tra il tedesco e Fabian Ruiz è fermo, al momento, al 50%. Il tecnico deciderà questa mattina dopo l’allenamento di rifinitura.

“Il ballottaggio tra Demme e Fabian Ruiz diventa la tentazione del momento, con percentuali che oscillano e ancora non indicano valutazioni nitide: 50% a testa, almeno sino a stamattina, quando la rifinitura potrebbe (e dovrebbe) chiarire le intenzioni di Gattuso”.

Per quanto riguarda le altre scelte del Napoli, in porta ci sarà Ospina, a destra, in difesa, Hysaj. Accanto a Koulibaly, al centro, dovrebbe esserci Maksimovic.

“Con Maksimovic che è ancora in vantaggio come centrale al fianco di Koulibaly”.