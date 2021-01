CorSport: Napoli-Fiorentina, un unico dubbio per Gattuso. Demme o Fabian?

Il tecnico non ha ancora scelto chi affiancare a Bakayoko. Rientrano Ospina, Maksimovic, Mario Rui e Hysaj. Zielinski e Insigne in attacco.

Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che Gattuso sceglierà di mettere in campo domenica, contro la Fiorentina. C’è un solo dubbio che attanaglia l’allenatore: chi affiancare a Bakayoko in mediana? Demme o Fabian Ruiz? Per il resto le scelte del tecnico del Napoli dovrebbero essere abbastanza scontate. Soprattutto considerando la squalifica di Di Lorenzo, che dunque impone di trovargli un sostituto sulla linea difensiva.

“Rientri annunciati rispetto alla Coppa quelli di Ospina, Maksimovic, Mario Rui e Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo in difesa. Di Bakayoko a centrocampo. E di Zielinski e Insigne in attacco. Dubbio vero? Demme o Fabian al fianco di Baka”.